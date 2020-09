Intel Evo : la gamme spéciale de processeurs pour le Project Athena deuxième édition

Le Project Athena est une initiative lancée par Intel en partenariat avec plusieurs fabricants de PC pour tenter de concevoir des ordinateurs portables haut de gamme répondant à des exigences élevées de qualité.

Puissance, finition, faible épaisseur mais aussi réactivité de l'interface et bonne autonomie sont autant de critères définissant ces machines particulières.

A l'occasion de son événement Drop In, la firme a présenté les grandes lignes du Project Athena deuxième édition qui affine cet effort en tirant les enseignements de la tendance forcée au télétravail liée à la crise du coronavirus et des besoins qu'elle exacerbe en mêlant un peu plus besoins personnels et professionnels.

Elle en profite pour annoncer une gamme Intel Evo de processeurs dérivés des processeurs Tiger Lake également annoncés et que l'on ne retrouvera que sur les machines du Project Athena.

Pour cette deuxième édition de l'initiative, les pré-requis sont l'intégration d'un processeur Intel Evo (Tiger Lake + Iris Xe), un format entre 12 et 15 pouces avec écran tactile et bordures étroites, une machine avec ou sans ventilateur mais ne dépassant pas 15 mm d'épaisseur et l'intégration de la technologie Intel Dynamic Tuning.

On retrouvera par ailleurs des fonctions avancées comme le support du WiFi 6 / Bluetooth 5 et de la connectique Thunderbolt 4, une capacité de stockage SSD d'au moins 256 Go, 8 Go de RAM dual channel minimum et l'assurance d'une qualité audio et vidéo (HD 30 fps minimum) pour la visioconférence.

Dans sa présentation, Intel s'est longuement étendu sur la conception des PC portables et ultraportables du Project Athena, soulignant la nécessité d'un partenariat étroit avec les fabricants et l'étude détaillée des besoins et des usages au quotidien pour fournir la meilleure expérience utilisateur possible.

Cette étude sociologique et comportementale menée en amont a contribué à définir et raffiner les tests de certification avec la mise en avant de certains points clé (ou Key Experiences) tels qu'une grande réactivité de l'interface, une capacité de sortie de veille de moins de 1 seconde, une autonomie d'au moins 9 heures en usage réel ou encore une charge rapide permettant 4 heures d'utilisation en moins de 30 minutes de charge.

Le cahier des charges ne semble pas avoir rebuté les fabricants de PC puisque Intel revendique 50 reference designs et l'arrivée des premières machines répondant aux standards du Project Athena deuxième édition pour la fin de l'année.