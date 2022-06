Desire 22 Pro : HTC dévoile un smartphone compagnon de son métavers

HTC présente un smartphone Desire 22 Pro qui n'affiche pas des ambitions de flagship compte tenu de ses caractéristiques techniques et de son prix. C'est un appareil qui se situe dans le milieu de gamme. Un propos de la marque est d'en faire le compagnon de ses lunettes VR immersives Vive Flow et pour l'accès au Viverse qui incarne sa vision du métavers.

Le smartphone profite d'une connectivité HDCP 2.2 pour diffuser en sans fil sur les Vive Flow des contenus de plateformes comme Twitch, Disney+ et Netflix. Il peut également les alimenter - ou d'autres appareils - grâce à la charge inversée avec une batterie de 4520 mAh.

Le HTC Desire 22 Pro est avec diverses applications préinstallées pour le Viverse, la gestion des contenus dans le métavers, la création de son propre espace virtuel et la configuration d'appareils comme les Vive Flow. Un portefeuille numérique permet de stocker des crypto-actifs, acheter des NFT sur une marketplace.

Outre la hype du métavers

Au-delà de ce positionnement atypique (et de niche ?), le smartphone affiche sur écran de 6,6 pouces avec définition FHD+ (1080 x 2412 pixels) et taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est équipé d'un SoC Snapdragon 695 (5G) associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

La partie photo à l'arrière est composée d'un module principal de 64 mégapixels, ultra grand-angle de 13 mégapixels et capteur de détection de profondeur de 5 mégapixels. Pour les selfies, c'est un capteur photo de 32 mégapixels.

Certifié IP67 et pesant 205,5 g, le HTC Desire 22 Pro sera commercialisé en France au prix de 449 € et à une date qui n'a pas été précisée. HTC évoque toutefois des offres promotionnelles pour une précommande avant le 31 juillet sur son site.