Vive Flow : HTC dévoile ses lunettes immersives comme casque VR

Après une grosse fuite, HTC présente de manière officielle le Vive Flow. Plutôt que de casque de réalité virtuel au format compact, la marque préfère parler de lunettes immersives et portables avec un focus sur le bien-être et la productivité.

Le Vive Flow propose une définition 2,3K via deux écrans LCD de 2,1" avec 1600 x 1600 pixels par œil, associée à un taux de rafraîchissement de 75 Hz. Le champ de vision est de 100° et avec des haut-parleurs stéréo prenant en charge l'audio spatial.

HTC ne précise pas la plateforme mobile utilisée par le Vive Flow, mais il s'agirait de la plateforme XR1 de Qualcomm, alors que l'Oculus Quest 2 s'appuie sur la puce XR2. La RAM est de 4 Go et avec 64 Go de stockage. Un système de refroidissement actif évite la surchauffe en portant les lunettes.

Deux caméras pour le tracking permettent six degrés de liberté. Le Vive Flow peut être associé au smartphone via Bluetooth ou Miracast pour la consultation de contenu. Le smartphone peut être utilisé comme pointeur dans le contenu de réalité virtuelle, en soulignant que ce devra être un smartphone Android. Il n'y a pas de compatibilité avec l'iPhone.

Avec batterie externe obligatoire

Le Vive Flow ne pèse que 189 grammes, mais cela tient aussi au fait qu'il nécessite une source d'alimentation externe par USB-C. Ce pourra éventuellement être le smartphone avec la charge inversée.

HTC évoque une utilisation pour aider à profiter d'un moment de sérénité et de bien-être avec des applications de méditation, effectuer une promenade panoramique, faire de petits jeux, mais aussi regarder des films en réalité virtuelle, collaborer et échanger avec des collègues et amis via Vive Sync. Viveport permettra d'avoir accès à un catalogue d'applications dédiées.

À noter que le Vive Flow dispose d'un système intégré de réglage de la dioptrie pour une correction de la myopie. Disponible en précommande, il sera disponible à partir du 2 novembre prochain pour un prix de 549 €.