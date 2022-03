HTC prépare un smartphone avec des fonctions avancées pour le metavers

La firme HTC a conçu de nombreux smartphones dans les premiers temps d'Android avant de se faire rattraper par les grandes marques et de bifurquer vers la réalité augmentée.

Si elle a cédé une partie de son expertise et de ses salariés à Google, elle continue de proposer épisodement de nouveaux modèles, notamment dans sa série Desire ou pour des modèles plus conceptuels comme les HTC Exodus 1 et 1S tournés vers la blockchain.

Dans cet esprit d'exploration, HTC entend lancer un nouveau smartphone intégrant des fonctions pour le métavers, concept très à la mode en ce moment et extension de la réalité virtuelle / augmentée.

Le détail de ces fonctions n'est pas expliqué et semble plus dériver de fonctions liées à la réalité mixte et mises en avant pour profiter du buzz autour du métavers.

L'intégration de fonctions de réalité virtuelle dans les smartphones implique souvent de disposer d'accessoires comme des casques pour en profiter et il semble douteux que HTC s'engage dans cette voie, alors que les accessoires dans lesquels on insère un smartphone pour générer de la réalité virtuelle ne sont plus tellement à la mode.

Quoi qu'il en soit, on devrait être bientôt fixé puisque le smartphone HTC spécial métavers doit être dévoilé durant le mois d'avril.