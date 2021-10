HTC Vive Flow : le prochain casque de réalité virtuelle en fuite

La marque HTC est devenue un spécialiste des casques de réalité virtuelle et a déjà plusieurs modèles à son actif, de la version très élaboré au système plus léger. Elle prépare visiblement un nouveau produit dont le nom et le design ont commencé à émerger sur le Web avant sa présentation officielle qui devrait intervenir le 14 octobre.

Le casque HTC Vive Flow pourrait être ainsi le point de départ d'un effort visant à permettre à l'entreprise d'inaugurer son propre metaverse baptisé Viveport Verse, ou univers virtuel dans lequel on pourra se mouvoir et interagir sous la forme d'un avatar, et que son concurrent Facebook / Oculus voit comme la prochaine révolution de la réalité virtuelle.

A ce titre, le HTC Vive Flow ne serait pas un appareil surpuissant mais plutôt une porte d'entrée dans cet univers, assortie de capacités multimédia et de jeu occasionnel.

Le leaker Evan Blass a depuis diffusé divers rendus du futur casque HTC Vive Flow qui montre un format relativement léger (pour rester confortable dans le temps) sous forme de grosses lunettes dont la puissance de calcul serait embarquée et qui pourrait utiliser un smartphone comme pointeur.

L'une des images dévoile le tarif de 499 dollars et des précommandes qui débuteront le 15 octobre tandis que la commercialisation est prévue pour début novembre. On devrait rapidement avoir confirmation de ces informations.