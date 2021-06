Oculus : Facebook teste la pub dans ses casques de réalité virtuelle

Avec seulement une poignée d'applications pour débuter, Facebook va tester l'intégration de publicités dans le casque Oculus Quest pour sa plateforme de réalité virtuelle. Seul le cas du jeu de tir Blason de Resolution Games est cité à titre d'exemple.

" Une fois que nous aurons vu comment se déroule ce test et intégré les commentaires des développeurs et de la communauté, nous fournirons plus de détails sur le moment où les publicités seront plus largement disponibles sur la plateforme Oculus et dans l'application mobile ", écrit Facebook.

L'initiative est replacée dans le contexte d'explorer de nouveaux moyens pour permettre aux développeurs de générer des revenus, ainsi que pour pouvoir proposer du matériel plus abordable à un plus grand nombre.

Ce type de modèle économique à la Facebook - qui tire l'essentiel de ses revenus de la publicité - pour Oculus reste encore à définir plus précisément, tandis que de nouveaux formats publicitaires spécifiquement taillés pour la réalité virtuelle sont déjà à l'étude.

Une arrivée de la publicité prévisible

Bien évidemment, Facebook met en avant ses règles et principes habituels en matière de publicité. Les utilisateurs seront en mesure de gérer les publicités qu'ils voient, masquer des publicités spécifiques ou masquer toutes les publicités d'un annonceur.

" En testant les publicités dans les applications Oculus, Facebook obtiendra de nouvelles informations comme le fait de savoir si vous avez interagi avec une publicité. […] En dehors de cela, ce test ne change pas la façon dont vos données Oculus sont traitées ou comment elles informent les publicités ", assure Facebook.

Les publicités ne seront notamment pas basées sur les données stockées en local sur les casques des utilisateurs et avec les différents capteurs. Par contre, les informations d'un profil Facebook pourront être exploitées. Sachant qu'avec un appareil Oculus, la connexion avec un compte Facebook a fini par s'imposer...