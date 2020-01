Huami Amazfit Bip S : la montre connectée à petit prix

A côté de l'Amazfit T-Rex conçue pour l'outdoor, la marque Huami a dévoilé une nouvelle évolution dans sa série Bip avec la montre Amazfit Bip S présentée sur le salon CES 2020 de Las Vegas.

Comme les précédents modèles de la série, elle reprend le design du boîtier carré aux angles arrondis rappelant la forme de l'Apple Watch mais avec une finition plus légère puisque le boîtier est en plastique avec un affichage 1,28 pouce couleur transflectif en résolution 176 x 176 pixels.

A l'arrière, on trouvera un cardiofréquencemètre optique pour la mesure du rythme cardiaque et la montre intègre son propre module GPS. L'Amazfit Bip S offre désormais une bonne étanchéité 5 ATM et pourra être utilisée pour la natation en déterminant le score SWOLF.

C'est aussi l'occasion pour Huami d'y introduire son indicateur de bien-être PAI, que l'on retrouve désormais depuis quelques mois sur presque toutes ses montres. Il agrège différentes données (rythme cardiaque, activité quotidienne...) pour donner un état de santé général de l'utilisateur.

La montre Amazfit Bip S exploite l'interface Amazfit OS et fonctionne avec un smartphone Android ou iOS via l'application Amazfit. Elle sera commercialisée pour 70 dollars.

A noter que Gearbest propose en ce moment d'importantes promotions sur les montres Amazfit GTS, GTR, Verge, Bip Lite,...que vous trouverez dans ce bon plan remis à jour.