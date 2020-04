Huawei annonce la Vision X65, son premier téléviseur OLED grand format

Huawei diversifie ses activités et comme nombre de fabricants de smartphones ces derniers temps, cela passe par la commercialisation d'un téléviseur.

La marque chinoise mise toutefois sur du haut de gamme avec un écran OLED baptisé Vision X65. Il s'agit d'une smart TV relativement bien équipée qui n'est toutefois disponible qu'en Chine pour l'instant.

La Vision X65 est donc un écran OLED 4K de 65 pouces compatible avec la technologie HDR avec un pic de luminosité d'au moins 1000 nits. La dalle offre un taux de rafraichissement de 120 Hz avec un temps de réponse de 1 ms qui en ferait, selon la marque, le plus grand téléviseur ayant obtenu la certification TUV Rheinland pour le confort visuel.

Côté audio, Huawei a équipé son téléviseur de 14 haut-parleurs pour développer jusqu'à 75 W. Le haut du téléviseur est équipé d'un tiroir permettant de faire apparaitre un capteur photo ultra grand-angle de 24 mégapixels. Cela permet à la Vision X65 de proposer des appels vidéo ou de piloter l'écran via des gestes, notons qu'une puce spécifique est intégralement dédiée à la gestion de la caméra.

Le téléviseur pour sa part est animé par un chipset Honghu 898 de HiSilicon associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, c'est évidemment le système maison, Harmony OS qui anime le tout.

Côté prix, la Vision X65 s'affiche en précommande en Chine autour des 3200 euros hors taxes, un positionnement assez intéressant au regard de l'équipement. Pour l'instant, il n'est toutefois pas question de voir arriver le modèle en Europe.