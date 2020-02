Huawei voit déjà AppGallery comme un concurrent pour le Play Store

Et s'il était trop tard pour faire machine arrière désormais ? Huawei a déjà annoncé ne plus souhaiter revenir vers les services de Google au sein de ses smartphones même si une cohabitation semble possible... Mais désormais, tous les efforts de la marque se concentrent sur le développement d'AppGallery.

L'embargo de Huawei lui interdisant de profiter d'Android par Google et de ses services pourrait avoir finalement servi à la marque en lui permettant de se détacher de sa dépendance américaine. Et si l'administration Trump ne s'en rend pas compte, Google de son côté en est pleinement conscient au point de supplier la levée de l'embargo avant que le géant chinois ne réussisse son pari et quitte Google une fois pour toutes.

Car depuis le mois de mai dernier et la prononciation de l'embargo, Huawei a lancé son plan B : la marque a investi des millions d'euros dans le développement de son marché applicatif et aidé les marques à s'y installer plus facilement, mais également développé ses propres alternatives aux services de Google, les Huawei Mobile Services.

Huawei a d'ailleurs récemment publié un communiqué indiquant qu'AppGallery était déjà une des trois principales boutiques d'applications dans le monde avec 600 millions d'utilisateurs, dont 400 millions d'utilisateurs mensuels localisés dans plus de 170 pays...

Le lancement du P40 devrait se présenter comme un véritable baptême du feu pour AppGallery. Mais Huawei a déjà plusieurs arguments dans sa poche : les prochains terminaux dénués des services Apple seront proposés à des tarifs bien plus avantageux, en marge de leurs performances inégalées... De quoi encourager les utilisateurs à basculer plus facilement vers les HMS.

Et Google pourrait avoir tout à perdre dans l'affaire puisque Huawei reste un l'un des plus gros vendeurs de smartphones, et donc d'applications et services via le Play Store à travers le monde... Or, Huawei pourrait continuer d'encourager un peu plus les utilisateurs à rester sur son propre écosystème, et aux utilisateurs d'anciens smartphones de tester ses propres services en vue de faciliter la bascule complète.