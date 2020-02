Huawei : le P40 Pro profitera d'un WiFi plus rapide que le WiFi 6

Huawei devrait mettre le paquet sur ses P40 et P40 Pro pour convaincre le public que ses terminaux méritent de se passer des services mobiles de Google et cela passera par une fiche technique hors normes et des innovations, notamment dans la communication sans fil.

Selon ITHome, les P40 et P40 Pro proposeront une technologie baptisée WiFi 6 Plus qui se veut en réalité être une technologie développée par Huawei et qui se montrerait plus rapide que le WiFi 6 traditionnel.

Selon un cadre de Huawei, l'implantation du WiFi 6 dans les smartphones permettrait d'atteindre, au mieux et dans la théorie, des débits de 1200 Mbps. Un plafonnement assez bas quand on sait que la Wi-Fi Alliance a annoncé que le WiFi 6 pourrait atteindre des débits allant jusqu'à 9,6 Gpbs.

Cette marge assez conséquente laisse donc de la place à l'expérimentation pour Huawei qui compte bien aller au-delà du gigabit via son WiFi 6 Plus. Toutefois, qui dit protocole propriétaire dit aussi que les smartphones ne seront pas pleinement compatibles avec les routeurs WiFi 6 du marché... Qu'à cela ne tienne, Huawei compterait lancer ses propres routeurs avec ses smartphones lors de leur présentation à la fin du mois de mars.