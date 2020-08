Huawei : vers une capture de l'empreinte digitale sous tout l'écran

Huawei explore également l'idée de faire de l'intégralité de l'écran du smartphone un lecteur d'empreintes digitales, et avec personnalisation.

L'écran entier d'un smartphone qui devient un lecteur d'empreintes digitales ? Pour faciliter ce type d'authentification biométrique sous l'écran et éviter quelques échecs de l'utilisateur, l'idée n'est pas nouvelle. Elle est manifestement reprise par Huawei.

Android Authority rapporte que le groupe chinois a déposé un brevet pour une telle technologie dite all-screen fingerprint unlock, et dans l'attente d'une approbation dans six marchés que sont la Chine, l'Europe, les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde.

Huawei thinks all-screen fingerprint unlock is the future https://t.co/2vSoy0so1t — Android Authority (@AndroidAuth) August 11, 2020

Les cas d'usage de cette technologie couvriraient le déverrouillage du smartphone, ainsi que pour des applications individuelles avec un déverrouillage et un lancement en une seule fois. Huawei fait également allusion à la possibilité de consulter et répondre à un message sans avoir à déverrouiller le smartphone en premier.

Les utilisateurs auraient en outre la possibilité d'activer les capteurs pour une partie précise et préférentielle de l'affichage. Leur désactivation dans la zone restante de l'affichage aurait alors un intérêt en matière d'économie d'énergie.

Vivo a déjà exploré une piste similaire avec son concept smartphone Apex dans son édition 2019.