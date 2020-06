Huawei : déjà des informations concernant le P50

Alors que le P40 Pro est sorti il y a quelques mois et que les regards se tournent vers le Mate 40, les premiers indices concernant le P50 arrivent déjà...

Huawei prépare son P50 depuis quelques mois, alors même que la marque devrait dévoiler le Mate 40 en septembre.

Et les informations se bousculent déjà concernant le prochain smartphone haut de gamme du constructeur chinois qui souhaite aller toujours plus loin dans la photographie sur mobile.

Disons le clairement, le P40 nous a déjà plus que comblé et bluffé sur la partie photo avec un module sans faille et du jamais vu sur smartphone... Cela n'empêche pas Huawei de souhaiter aller encore plus loin avec le P50.

Dans une interview, Wang Yonggang, directeur général des produits P chez Huawei a ainsi confirmé que la gamme P50 sortirait en mars 2021. Ce n'est pas une grande surprise, puisque c'est traditionnellement en mars que Huawei propose traditionnellement son flagship. Il affirme également que le développement d'un nouveau smartphone débute généralement 18 mois avant sa sortie, ce qui implique que le P50 aurait alors vu son développement lancé en aout 2019.

Sans surprise encore, le cadre explique que le P50 se focalisera sur la photographie avec des technologies innovantes et un but : conserver la tête dans le domaine, et de loin.

Le P50 devrait embarquer le Soc Kirin 1000 qui sera lancé sur le Mate 40 (là aussi c'est une tradition, la série Mate étant orienté vers la vidéo et équipé du dernier Soc en date de la marque). Un SoC qui profite d'une gravure en 5 nm. À moins d'un changement dans les relations entre les USA et la Chine d'ici là, le P50 ne devrait pas embarquer les services de Google mais profiter pleinement des équivalents de Huawei qui devraient être finalisés d'ici là.