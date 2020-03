Huawei P40 Pro : le nouveau champion de la photo mobile chez DxOMark

La série de smartphones Huawei P met l'accent sur la photo et les modèles, particulièrement ceux de la série Pro, trouvent chaque année grâce aux yeux de DxOMark dans son classement des meilleurs photophones.

Avec la série Huawei P40 tout juste annoncée, le Huawei P40 Pro poursuit-il la tradition alors que le Top du classement se joue à quelques points près entre de nombreux modèles ?

Comme ses prédécesseurs, il se présente avec une solide configuration qui ne cède pourtant pas aux sirènes de la course aux megapixels. Le module principal, ouvert à f/1,9 et de grande taille pour capter un maximum de lumière, est de 50 megapixels avec technique de pixel binning pour produire des photos de 12 megapixels.

On trouve également un module ultra grand angle de 40 megapixels f/1,8 et un téléobjectif 12 megapixels assurant un zoom optique x5. Un capteur 3D ToF est également présent, de même qu'un capteur de mesure de la température de couleur.

Avec une telle combinaison, le Huawei P40 Pro s'offre un score global de 128 points, lui permettant de se placer en tête du classement de DxOMark et à quelque distance du peloton de tête.

Le smartphone se montre particulièrement performant en photo avec un sous-score de 140 points (nouveau record pour un smartphone), tandis que la partie vidéo obtient 105 points.

Le savant mélange du hardware (avec quelques astuces) et du software pour optimiser les clichés et ainsi éviter les écueils courants (artefacts, déformations...) est apprécié par les testeurs. Seul la fonction ultra grand angle est critiquée non pour la qualité du rendu mais pour le champ de vision plus étroit que la concurrence et qui aide à gommer les habituelles déformations observées.

En revanche, le smartphone reste toujours très bon en photo de nuit et son mode nuit est toujours aussi performant. Le Huawei P40 Pro se révèle donc une nouvelle fois un excellent outil polyvalent pour la photo (et vidéo) mobile.

Pour rappel, la gamme P40 sera proposée en France à partir du 7 avril prochain selon cette grille tarifaire :

Le P40 avec 8Go de RAM et 128 Go de stockage sera proposé à 799 €

Le P40 Pro avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage sera proposé à 999 €

Le P40 Pro + avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage sera proposé à 1399 €

Les smartphones Huawei P40 et Huawei P40 Pro sont toutefois déjàdisponibles en précommande et profitent de promotions dédiées valables jusqu'au 20 avril notamment chez le leader français Cdiscount avec pour tout achat d'un de ces deux smartphones la montre connectée Watch GT 2 offerte ! (vous la verrez dans le panier juste avant de payer). Pour rappel cette dernière est vendue à partir de 199,90 € chez Huawei.

Voic les offres :

Huawei P40 128 Go à 649 € au lieu de 799 € en coloris Anna Black, Anna Gold et Anna Gray + la montre connectée Watch GT 2 offerte





au lieu de 799 € en coloris Anna Black, Anna Gold et Anna Gray + la montre connectée Watch GT 2 offerte Huawei P40 Pro 256 Go à 949 € au lieu de 999 € en coloris Elsa Black, Elsa Gold et Elsa Gray + la montre connectée Watch GT 2 offerte

La date d'expédition est fixée au 21 avril 2020.



Signalons également que le promotion sur le Huawei P40 Lite est toujours active avec un tarif de 285 € seulement et les écouteurs Huawei Freebuds Lite offerts (99 €).