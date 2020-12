Huawei déploie EMUI 11 sur les P30 et P30 Pro

Huawei a lancé la bascule d'une grande partie de ses terminaux vers EMUI 11, la nouvelle version de son OS. Et c'est désormais au tour de la gamme P30 et P30 Pro d'y gouter.

Le constructeur respecte ainsi à la lettre son calendrier de déploiement partagé il y a quelques semaines. Rappelons que pour l'instant, EMUI 11 est disponible sur les Mate 40, P40 et Mate 30 Pro.

Le déploiement concerne en priorité la Chine et devrait arriver en Europe dans les jours qui viennent. Il sera vraisemblablement possible de profiter de cette dernière avant qu'elle ne soit officiellement proposée via un popup. Pour ce faire, il suffit d'aller dans les paramètres de son smartphone et dans l'onglet système pour effectuer une recherche de mise à jour.

EMUI 11 sera la dernière surcouche de Huawei avant la bascule vers le nouvel OS de la marque : HarmonyOS prévu l'année prochaine.