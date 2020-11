Huawei déploie EMUI 11 sur P40, P40 Pro et Mate 30 Pro

Sans grande surprise, ce sont les derniers terminaux haut de gamme de la marque qui profitent les premiers de la bascule vers EMUI 11.

Huawei avait partagé son calendrier de mise à jour vers sa dernière surcouche Android en date, au cours duquel on constatait la prise en charge d'un grand nombre d'appareils. Cette fois il est temps de procéder aux premières bascules et la mise à jour s'affiche ainsi auprès des P40, P40 Pro et Mate 30 Pro.

Actuellement, la mise à jour est uniquement déployée en Chine et en Turquie, elle devrait suivre dans l'ensemble des pays d'Europe et USA dans les jours qui viennent.

Rappelons qu'il s'agira de la dernière version d'EMUI avant une bascule vers HarmonyOS, le système développé en interne par Huawei. Les deux OS partagent néanmoins le même framework.

La mise à jour déployée tire déjà partiellement un trait sur Android, du moins dans les apparences : le menu de chargement au démarrage du smartphone n'affiche plus de logo d'Android, mais un simple "powered by Android" et d'autres mentions à l'OS ont également disparu ci et là.