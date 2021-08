Huawei EMUI 12 : la prochaine évolution de l'interface se dévoile

Tout en concentrant ses efforts sur le développement de son propre OS mobile HarmonyOS, Huawei fait évoluer la surcouche EMUI posée sur Android et en annonce la version 12.

Celle-ci reprend une partie des codes et intentions de HarmonyOS avec notamment des jeux d'icônes aux angles arrondis et des effets de dégradés de couleurs. La nouvelle surcouche profite également de jolies animations et transitions.

L'inspiration de HarmonyOS se retrouve dans le nouveau panneau de contrôle enrichi de fonctions plus facilement accessibles. Cette section permettra par ailleurs d'activer les fonctionnalités spéciales de Huawei comme le multi-écran avec une tablette MatePad ou un ordinateur MateBook.

EMUI 12 assure aussi un accès instantané aux fichiers et documents du smartphone sur un PC portable de la marque, l'appareil mobile apparaissant comme un disque dur externe sans avoir besoin de brancher de câble puisque tout se fait sans fil. La seule limite sera la compatibilité nécessaire entre les différents matériels.

La nouvelle surcouche simplifiera également les appels vidéo sur les téléviseurs Huawei Vision. Encore faut-il que ces derniers soient commercialisés dans les pays concernés.

Huawei ne donne pas encore de date de disponibilité pour la surcouche EMUI 12 ni même sur quels smartphones elle trouvera place.