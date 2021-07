Huawei P50 et P50 Pro : Huawei lève le voile sur les smartphones en Kirin 9000 ou Snapdragon 888 4G

Au printemps, Huawei avait confirmé l'arrivée prochaine d'une série de smartphones P50 sans pouvoir la lancer dans l'immédiat. Le géant chinois est toujours sur la liste noire des Etats-Unis et doit composer avec un accès très compliqué aux composants mobiles avec technologies US embarquées.

Numéro deux mondial en 2019, la firme a depuis subi le contre-coup de ces sanctions et perdu régulièrement du terrain, y compris sur son marché national, alors que ses concurrents locaux ont largement profité de cet instant de faiblesse.

Malgré tout, la gamme Huawei P50 voit enfin le jour et confirme une grande partie des fiches techniques supposées circulant ces derniers mois sur le Net, dont la présence de la plate-forme HarmonyOS avec services HMS (Huawei Mobile Services) remplaçant Android et les services de Google.

. Le fabricant annonce à l'occasion d'une conférence en Chine deux modèles, les Huawei P50 et Huawei P50 Pro qui mettent toujours l'accent sur leur partie photo via un imposant double bloc de capteurs au dos des appareils mobiles.

On notera en particulier que les deux smartphones seront lancés en deux variantes, l'une avec SoC Kirin 9000 4G et l'autre avec un SoC Snapdragon 888 de Qualcomm mais à un détail près : le SoC n'offrira que de la 4G, et non le support 5G habituellement trouvé dans le reste du monde.

Le Huawei P50 offre un affichage 6,5 pouces AMOLED avec résolution 2700 x 1224 pixels et rafraîchissement 90 Hz tandis que le P50 Pro sera en 6,6 pouces AMOLED avec la même résolution mais un rafraîchissement de 120 Hz.

Les configurations mémoire sont les mêmes avec 8 Go de RAM et 128, 256 ou 512 Go d'espace de stockage. Le Huawei P50 présente une batterie de 4100 mAh avec charge rapide 66W quand la version Pro offre une capacité de 4360 mAh avec charge 66W mais aussi charge sans fil 50W.

Si les deux smartphones présentent un même capteur à l'avant de 13 megapixels en poinçon pour les selfies, ils sont dotés d'un double bloc photo à l'arrière logeant quatre capteurs, toujours avec Leica comme partenaire.

Un puissant double bloc photo

Le Huawei P50 mise sur un module principal 50 megapixels avec OIS, autofocus PDAF et ouverture f/1,8, un ultra grand angle de 13 megapixels, un zoom 12 megapixels avec OIS et un capteur 2 megapixels de capture des données de profondeur.

Le Huawei P50 Pro propose un même capteur principal de 50 megapixels (OIS, PDAF, f/1,8) et l'ultra grand angle 13 megapixels mais il dispose aussi d'un zoom type périscopique de 64 megapixels avec OIS assurant du zoom sans perte x3,5 et pouvant grimper jusqu'à x100.

Le quatrième capteur est un module 40 megapixels monochrome très lumineux (f/1,6) qui va capturer un maximum de détails dans toutes les conditions lumineuses et rehausser la qualité des clichés en photographie computationnelle.

Annoncés en Chine, les Huawei P50 et P50 Pro seront aussi disponibles à l'international avec des tarifs démarrant pour le Huawei P50 Pro à 6000 yuans (780 € environ) et grimpant jusqu'à 8400 yuans (près de 1100 € environ) pour la configuration la plus musclée.

Le Huawei P50 se situera entre 4500 yuans (586 € environ) et 5000 yuans (651 €); avec une disponibilité à partir de septembre.