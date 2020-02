Huawei : Facebook, Twitter et Instagram arrivent sur AppGallery

Huawei maintient une communication soutenue à quelques semaines du lancement de ses prochains flagship et promet désormais que Fcebook, Twitter et Instagram arriveront très prochainement sur AppGallery.

Huawei a tout intérêt à renforcer le catalogue d'applications et services disponibles sur son propre marché applicatif si la marque souhaite remplacer et même concurrencer le Play Store.

Privé du marché applicatif de Google et des services mobiles du géant américain, Huawei doit proposer des équivalents. Le groupe a passé plusieurs mois et un milliard de dollars dans l'aide au développement et portage des applications sur son propre store, mais certains services très populaires manquent encore à l'appel.

C'est le cas des applications Facebook, Twitter et Instagram, et cela inquiète les utilisateurs... Huawei rassure toutefois en confirmant que les applications seront prochainement disponibles au sein d'AppGallery.

Que Huawei réussisse à se passer des services de Google est une chose, mais la marque n'a pas vraiment d'autre choix que de s'aligner sur le catalogue du Play Store pour séduire les utilisateurs, sans quoi les ventes de ses prochains terminaux risquent de chuter drastiquement...