Huawei a de nouveau tenté de faire passer un cliché pro pour une photo réalisée avec ses smartphones

Huawei nous refait le coup de la photo pro réalisée avec un de ses smartphones... Et cette fois la supercherie n'aura duré que quelques heures.

La marque chinoise a ainsi récemment fait la promotion d'un concours de photographie sur Sina Weibo. La communication de la marque était basée sur une photo d'un coucher de soleil sur une plage avec la mention "Prise par un smartphone Huawei".

Mais très rapidement, un internaute a reconnu le cliché, qui n'avait pas été réalisé avec un smartphone de la marque. Ce cliché en question est disponible sur le site 500pix, il a été réalisé par Su Tie avec un appareil photo reflex, un Nikon D850...

Embarrassée, Huawei a rapidement effacé la photo et a tenté de noyer le poisson sur le réseau social chinois, indiquant que "les photos ont été mal marquées" à cause d'un "oubli de l'éditeur". Une "erreur humaine" qui nous renvoie toutefois à d'anciennes pratiques pas très claires... D'autant que Huawei précise également que les photos choisies étaient là pour encourager les internautes à partager leurs oeuvres et les inspirer...

La situation est d'autant plus dommage que Huawei n'a pas franchement besoin de ce type de manipulation pour convaincre puisque ses terminaux s'imposent chaque année comme les plus performants et avancés dans le domaine de la photo.

La marque avait déjà été épinglée pour avoir tenté de faire passer des clichés pro pour des photos réalisées depuis ses smartphones... Mais la marque n'est pas la seule à avoir fauté dans ce sens, Samsung et une foule d'autres marques y a déjà succombé...