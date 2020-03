Huawei P40 / Pro / Plus : le paquet sur la photo, les services mobiles de Google en moins

C'est dans un contexte très particulier que Huawei a présenté sa gamme P40 lors d'un événement uniquement diffusé en ligne.

La marque a ainsi dévoilé trois appareils, les P40, P40 Pro et P40 Pro Plus, chacun visant, comme c'est toujours le cas sur cette série, l'excellence dans le domaine de la photographie.

La gamme P40 s'articule autour du SoC Kirin 990 5G introduit avec le Mate 30 Pro 5G l'année dernière. La marque est actuellement leader sur les performances avec sa puce, ainsi que sur la gestion de l'énergie grâce à un modem 5G directement intégré au SoC.

Les P40 Pro et P40 Pro + embarquent un écran OLED de 6,58 pouces flexible avec une technologie Quad Curve, soit des bords étirés sur les tranches aux quatre cotés et un taux d'occupation record. La marque confirme un taux de rafraichissement de 90 Hz , une définition de 2640x1200 pixels avec une couverture du spectre DCI-P3 et la gestion du HDR.

Du coté du P40, l'écran se limite à une diagonale de 6,1 pouces. Grâce à des bordures très limitées, les smartphones de Huawei maintiennent une certaine compacité face à la concurrence.

La photo

La partie photo reste l'attrait principal de la gamme P40 qui propose ainsi 3 configurations différentes en fonction du modèle.

Le P40 se dote d'un triple capteur principal constitué d'un ultra grand-angle 50 Mpx RYYB f/1.9 associé à un capteur grand-angle de 16 Mpx f/2.2 et un capteur zoom X3 8 Mpx f/2.4 avec stabilisation OIS.

Le P40 Pro opte pour une configuration quadruple capteur avec un ultra grand-angle 50 Mpx RYYB f/1.9 OIS, un grand angle cinéma 40 Mpx f/1.8, un capteur zoom X5 12 Mpx f/3.4 OIS ainsi qu'un capteur ToF.

Le P40 Pro Plus pour sa part reprend la configuration du P40 Pro avec un changement au capteur zoom qui passe à 10X 8Mpx f/4.4 OIS et un second capteur zoom 3X 8 Mpx f/2.4 OIS.

Les capteurs principaux de 50 mégapixels ont la particularité d'être des capteurs RYYB 1/1.28 pouces, soit les plus gros capteurs du marché sur smartphone actuellement, avec jusqu'à 40% de lumière captée en plus par rapport à la concurrence sur le segment haut de gamme.

Le capteur photo frontal pour sa part est un 32 Mpx (FF pour le P40, AF pour les deux autres), il est associé à différents capteurs de profondeur de champ et de mouvements pour proposer un contrôle gestuel, de la reconnaissance faciale avancée. Il s'agit du capteur frontal le plus performant du marché, qui proposera des effets bokeh prononcés et de la vidéo selfie 4K.

Cette gamme P40 s'annonce rapide grâce à la prise en charge de la 5G et la gestion d'un double port SIM, mais elle sera également rapide en WiFi avec l'intégration d'une puce Kirin W650 Wi-Fi 6.

Coté autonomie, les P40 sont équipés d'une batterie de 4200 Mah avec de la recharge rapide 27W pour le P40, recharge rapide 40 W pour le P40 Pro et la recharge rapide filaire et sans fil 40W pour le P40 Pro +.

Pas de services Google, mais des Huawei Mobile Services

Huawei avait évité d'en parler directement jusqu'ici, mais cette fois impossible d'y échapper. Richard Yu a donc évoqué la crise avec Google et la nécessité de proposer ses propres alternatives au sein des Huawei Mobile Services et d'EMUI.

La marque martèle donc la progression fulgurante du nombre d'applications sur AppGallery et l'arrivée des Quickaps, des applications plus légères pour un fonctionnement plus rapide et un encombrement moindre.

La firme s'est dotée de son propre service de partage (Huawei Share), d'un équivalent convaincant de Google Photos ainsi que des services les plus populaires chez Google. La firme met également en place une meilleure gestion de l'écosystème en construction avec des dispositifs qui communiquent plus facilement entre eux et la possibilité de récupérer des contenus ou des flux de l'un à l'autre des appareils.

La gamme P40 sera proposée en France à partir du 7 avril prochain selon cette grille tarifaire :

Le P40 avec 8Go de RAM et 128 Go de stockage sera proposé à 799€

Le P40 Pro avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage sera proposé à 999€

Le P40 Pro + avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage sera proposé à 1399€

La promesse de Huawei de miser sur le prix pour vendre plus facilement ses appareils haut de gamme n'est donc plus vraiment d'actualité. Difficile de savoir si les consommateurs seront ainsi prêts à faire le double effort de payer le prix fort tout en se détachant des services de Google.

A noter qu'une promotion est déjà disponible chez Cdiscount qui propose des baisses de prix (649 € le P40) ainsi que la montre connectée Huawei Watch 2 offerte pour toute précommande des Huawei P40 ou P40 Pro.