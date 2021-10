HUAWEI Fans Weeks : ne manquez pas les promotions de la marque !

Grâce à vos commentaires, vous faites baisser de plus en plus le prix de supers produits avec jusqu'à 400 € de réduction.

Du 6 au 28 octobre 2022, HUAWEI lance des offres exclusives pour sa communauté ! Comment cela fonctionne-t-il ? C'est simple, plus vous commentez des produits, plus la réduction appliqueé sera forte. Par exemple, pour le MateBook 14 2020, vous bénéficiez de 200 € de baisse pour 200 commentaires publiés, de 300 euros pour 400 commentaires ou encore de 300 € plus les FreeBuds 4i offerts pour 600 commentaires publiés. Bref, de réels bons plans à ne pas rater.

Mais les bénéfices ne s'arrêtent pas là :

Paiement en x3 ou x4 sans frais à partir de 149 €

Livraison en 1 à 2 jours et gratuite dès 99 €

Coupon de réduction



N'hésitez pas à découvrir l'intégralité des offres sur cette page dédiée du site HUAWEI.



Voici une sélection des offres que l'on peut trouver sur le site du constructeur :

PC portable

Montre connectée

HUAWEI Watch GT 2 46 mm à 130 € au lieu de 230 €





Écouteurs

Huawei FreeBuds 4 i à 75 € au lieu de 100 €



