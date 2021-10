On met en avant aujourd’hui la TV de chez Philips 70PUS7555 qui profite d’une très belle réduction chez Cdiscount.

Il s'agit d'un téléviseur LED UHD de 70" avec une définition 3840 x 2160 px en 16:9. La télévision est compatible en HDR10, HDR10+, Dolby Vision et HLG10. Elle profite aussi d’un rétroéclairage par LED. Elle est équipée de deux haut-parleurs de 10 Watts.

Du côté de la connectique, on observe 3 ports HDMI, 2 ports USB, une sortie audio, un port Ethernet et une prise jack. De plus, elle accepte le WiFi. La TV est propulsée par le processeur Philips P5 accompagné du système d’exploitation SAPHI qui rend le téléviseur facile à utiliser. On peut aussi profiter sans problème de plusieurs applications comme Netflix, Prime, Disney+, etc.

Sur le site de Cdiscount, la TV Philips 70PUS7555 est au prix de 722 € au lieu de 1359 € avec la livraison gratuite.



D’autres bons plans sont aussi disponibles, voici notre sélection :

Écran PC

TV

Écouteurs

Montre connectée

RAM

Carte mère

GIGABYTE X570 à 130 € au lieu de 207 € (Cdiscount)





Divers

N’hésitez pas à consulter nos précédents bons plans comme les trois superbes offres pour le week-end avec un écran PC LG, des écouteurs Samsung et une SmartTV Xiaomi ou encore les 4 imprimantes 3D à petit prix avec les Ender 3 Max, Ender 6, Ender 3 Pro et Ender 3 V2.