HUAWEI Fans Week : une série de bons de réduction sur les PC, écouteurs, smartphones...

Pendant plus de trois semaines, HUAWEI fête son premier million de membres enregistrés et propose de nombreux codes de réduction pour l'occasion.

Du 9 au 23 mars 2022, HUAWEI lance les HUAWEI Fans Week pour célébrer la barre du million de membres enregistrés sur la Huawei Community. Pendant ce laps de temps, le constructeur propose plusieurs codes de réduction, mais aussi des produits à prix cassés. Vous pouvez consulter l'intégralité des offres sur cette page dédiée du site officiel de HUAWEI.

Certains produits bénéficient d'une belle réduction comme le PC portable HUAWEI MateBook D 15 avec 250 € de remise.

Il est doté d’un écran de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080 pixels et un ratio de 16:9. L'ordinateur portable intègre le processeur Intel Core i5 accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go d’espace disque en SSD.

Le MateBook D 15 affiche un design ultra fin (16,9 mm) avec un poids de 1,53 kg, il est équipé de deux ports USB 2 et de deux ports USB 3. Et enfin, il est accompagné d'un chargeur USB de 65 W capable de recharger 53 % de la batterie en 30 minutes.

Le PC portable HUAWEI MateBook D 15 est au prix de 550 € au lieu de 800 € avec la livraison gratuite. La version 8+512 Go est au prix de 600 € au lieu de 800 €.



