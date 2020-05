Huawei : écouteurs TWS FreeBuds 3i avec réduction de bruit active pour moins de 100 €

Les écouteurs sans fil (TWS) FreeBuds 3 avaient été l'occasion pour Huawei d'introduire sa puce dédiée Kirin A1. Pour les FreeBuds 3i, la marque chinoise n'en fait pas spécifiquement mention. Qui plus est, la connectivité annoncée est Bluetooth 5.0 et pas 5.1.

Le nouveau modèle partage néanmoins quelques caractéristiques. En particulier, une réduction de bruit active grâce à deux micros vers l'extérieur pour la détection des bruits ambiants et une atténuation de jusqu'à 32 dB. Il n'est pas clair s'il est possible de régler le niveau de réduction via une application.

Le design diffère et les FreeBuds 3i sont des écouteurs intra-auriculaires avec quatre paires d'embouts en silicone pour la réduction passive du bruit. Ils sont équipés de drivers dynamiques de 10 mm, au lieu de 14 mm pour les FreeBuds 3.

Résistants à l'eau (IPX4), les écouteurs FreeBuds 3i promettent une autonomie de jusqu'à 3,5 heures en lecture de musique (avec la réduction de bruit désactivée) et 14,5 heures avec le boîtier de charge (USB-C ; pas de charge sans fil).



Avec capteurs tactiles de chaque côté, les écouteurs sans fil FreeBuds 3i de Huawei sont disponibles en France au prix de 99,99 €. Ils se trouvent notamment sur la plateforme de la Fnac. Jusqu'au 17 mai, ils s'accompagnent du Huawei Band 4 offert. Jusqu'au 31 août, 3 mois au service Huawei Music sont offerts.