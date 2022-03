5 offres de folies avec les Huawei FreeBuds Pro, le realme GT Master, les Xiaomi Mi Band 6...

Nous sommes jeudi et les prix sont toujours réduits avec les écouteurs Huawei FreeBuds Pro, le smartphone realme GT Master, l'écran PC LG Ultrafine 32UN500, le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 6 et la souris Razer Naga Trinity.

Commençons avec la souris Razer Naga Trinity qui bénéficie d’une réduction de 36 % sur Amazon.

Cette dernière est dotée d’un capteur optique avec une résolution de 16 000 DPI et elle propose un éclairage LED configurable via le logiciel de Razer. De plus, elle affiche un profil pour droitier et intègre des interrupteurs mécaniques avec une durée de vie de 50 millions de clics. Pour finir, la souris profite aussi de trois plaques latérales interchangeables et vous fait profiter au maximum de 19 boutons programmables.

La Razer Naga Trinity est au prix de 70 € au lieu de 110 € sur le site d’Amazon avec la livraison gratuite.





Passons au bracelet connecté Xiaomi Mi Band 6 qui profite d'une belle promotion sur le site d'AliExpress.

Il embarque un écran couleur AMOLED de 1,56" (326 ppi). Il vous offre la possibilité de suivre votre activité quotidienne, mais aussi de récupérer vos données lors des sessions sportives grâce à ses 30 modes intégrés. Grâce à son étanchéité de 5 ATM, vous pouvez l'utiliser lors de vos sessions de natation.

Le bracelet est équipé d’un cardiofréquencemètre optique qui permet de prendre la mesure de votre rythme cardiaque en continu, mais aussi la mesure d’oxymétrie (SpO2). Il profite de 14 jours d'autonomie avec un système de charge magnétique.

Le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 6 au prix réduit de 25 € au lieu de 49,99 € avec le code SDFRM107 et la livraison gratuite depuis la France.





Continuons avec l'écran PC LG Ultrafine 32UN500 qui voit son prix chuter de 25 % sur Amazon.

Il intègre une dalle de 32" avec une définition de 3840 x 2160 pixels compatibles avec la technologie AMD FreeSync permettant une image synchronisée avec la carte graphique. L'écran embarque deux haut-parleurs de 5 watts pour une utilisation optimale des contenus multimédias.

Sur Amazon, l'écran PC LG Ultrafine 32UN500 est au prix de 300 € au lieu de 400 € avec la livraison gratuite.





Ensuite le smartphone realme GT Master est à prix réduit sur Rakuten. Il est pourvu d’un écran 6,43" AMOLED FHD+ avec un taux de rafraîchissement 120 Hz. Il embarque le SoC Snapdragon 778G avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Il intègre une batterie de 4300 mAh et d'un chargeur de 65 W pour une recharge totale rapide en seulement 33 minutes.

Du côté de la photo, vous bénéficiez d'un bloc photo avec un module principal de 64 MP, d'un ultra grand-angle de 8 MP et d'un capteur macro de 2 MP. Un capteur photo de 32 mégapixels est présent sur le devant, idéal pour faire des selfies.

Sur le site de Rakuten, le smartphone realme GT Master 6+128 Go est au prix de 230 € au lieu de 349 € avec le code RAKUTEN10.



Finissons avec les écouteurs Huawei FreeBuds Pro qui profite également d'une réduction sur Rakuten.

Ils sont dotés de la technologie de réduction de bruit qui peut s'ajuster en fonction de l'environnement. Vous profitez du mode perception qui vous reconnecte directement à votre environnement. De plus, chaque écouteur est équipé de trois microphones afin de capter avec précision les bruits extérieurs. Au niveau de l'autonomie, vous profitez de 30 heures de musique.

Les écouteurs Huawei FreeBuds Pro sont au prix préférentiel de 120 € au lieu de 200 € avec le code RAKUTEN10.



