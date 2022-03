Des prix de fou sur une souris, un casque, un clavier, un écran gamer et des écouteurs avec réduction de bruit

Commençons ce top 5 avec la souris pour Razer Basilisk V3 qui profite d'une réduction sur le site d'Amazon.

Elle possède 11 zones d’éclairage personnalisables grâce aux logiciels Chroma Studio. De plus, elle est équipée de 11 boutons totalement programmables qui optimisent votre façon de jouer. La souris possède aussi des pieds en PTFE pour parfaire la glisse et ses mouvements. Elle est de type optique avec une sensibilité de 26K DPI. Ses switchs possèdent aussi une durée de vie de 70 millions de clics. Pour finir, vous pouvez programmer 5 profils afin de les sélectionner en fonction de vos jeux.

La souris gamer Razer Basilisk V3 est au prix de 47 € au lieu de 80 € sur le site d'Amazon.



Continuons avec le clavier Logitech G910 Orion Spectrum qui bénéficie d 'une bonne réduction sur Amazon.

Il est doté de touches mécaniques rétroéclairées Romer-G qui offrent 25 % de réactivité en plus, avec une durée de vie de 70 millions de frappes. Le clavier embarque aussi 9 touches entièrement programmables et un repose-poignets.

Des commandes multimédias dédiées sont incorporées au clavier afin de contrôler l'intensité du son ainsi que l'activation de la lecture pendant vos sessions de jeux. De plus, le clavier est pourvu d'un dock ajustable permettant de poser un smartphone pour afficher des informations en cours de partie grâce à son application Arx Control.

Sur Amazon, le clavier Logitech G910 Orion Spectrum est au prix réduit de 80 € au lieu de 199 € avec la livraison gratuite.



Passons au casque sans fil Philips TAH202BK à tout petit prix chez Carrefour.

Il est doté de deux haut-parleurs de 32 mm avec la possibilité de le plier pour faciliter le rangement. L’arceau rembourré est léger et réglable, de plus sa conception permet une isolation phonique excellente. Le casque offre une autonomie de 15 heures pour 2 heures de recharge. Il est compatible avec la technologie Bluetooth 5.0 et il est possible de directement régler le volume, de mettre en pause ou encore de rejeter un appel.

Le casque sans fil Philips TAH202BK est au prix de 10 € au lieu de 40 € sur le site de Carrefour.





Continuons avec les écouteurs JBL Tune 230 NC TWS qui bénéficient aussi d'une bonne réduction chez Amazon.

Ils sont de type intra-auriculaire et sont dotés d'un diaphragme de 6 mm. Les écouteurs sont compatibles Bluetooth 5.0 et bénéficient de l'effet sonore Pure Bass. Ils possèdent la fonction de réduction de bruit active.

Côté autonomie, chaque écouteur offre jusqu'à 10 heures de lecture continue, et avec le boitier, vous profitez jusqu'à 30 heures supplémentaires. 10 minutes suffisent à augmenter l'autonomie de deux heures. Ils sont fournis avec trois tailles d'embouts différentes pour s'adapter à toutes les morphologies.

Sur le site d'Amazon, les écouteurs JBL Tune 230 NC TWS sont au prix de 79 € au lieu de 119 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec l'écran PC Lenovo G27q-20 qui profite de 30 % de réduction sur Rueducommerce.

L’écran est doté d’une dalle LED de 27" avec une définition de 2560 x 1440 px et un taux de rafraichissement de 165 Hz avec un temps de réponse de 1 ms. Il profite aussi de la technologie FreeSync Premium et il est compatible G-Sync. Parfait pour vos sessions gaming.

Cet écran possède la certification TÜV Rheinland et bénéficie des dernières technologies en matière de réduction de lumière bleue et de scintillements. Au niveau de la connectique, l'écran profite de quatre ports USB, d'un DisplayPort, d'une sortie audio et d'une entrée HDMI.

Sur le site de Rueducommerce, l'écran PC Lenovo G27q-20 est au prix de 280 € au lieu de 400 € avec la livraison gratuite.



