Huawei : Donald Trump prolonge les restrictions économiques pour un an

Depuis le 15 mai 2019, Huawei ne peut plus utiliser les services mobiles de Google dans ses smartphones de nouvelle génération. Ces restrictions sont prolongées jusqu'en mai 2021.

Evoquant une capacité d'espionnage qui n'a pourtant jamais été publiquement démontrée, le président des Etats-Unis Donald Trump a signé le 15 mai 2019 un décret limitant fortement les relations commerciales entre le groupe chinois Huawei et les entreprises nord-américaines.

En conséquence, la firme ne peut plus proposer les services mobiles de Google (ou GMS) sur ses smartphones de nouvelle génération. Les séries Mate 30 et P40 ainsi que plusieurs modèles Honor en ont déjà fait les frais ces derniers mois, compliquant leur commercialisation hors de Chine malgré l'émergence d'une alternative HMS (Huawei Mobile Services).

Huawei P40 Pro

Malgré des efforts d'apaisement, les tensions économiques entre la Chine et les USA restent vives et la crise sanitaire mondiale du coronavirus n'a fait qu'envenimer les choses.

Dans ce contexte, Donald Trump a décidé de prolonger d'une année le décret limitant les interactions entre Huawei et les entreprises US, ce qui maintient les restrictions jusqu'en mai 2021, et donc le blocage de l'accès aux services GMS pour Huawei.

Les quelques assouplissements accordés, comme le maintien des services GMS pour les smartphones Huawei et Honor déjà lancés, restent maintenus, ce qui explique peut-être aussi le lancement d'un nouveau modèle P30 Pro dans un coloris différent et avec les services de Google à bord.