Huawei : HarmonyOS débarque dans des véhicules électriques

A défaut de pouvoir utiliser Android et les services de Google, le groupe Huawei développe son propre système HarmonyOS dont le maître-mot sera la polyvalence des usages.

En attendant de le voir arriver dans les smartphones, la firme s'ouvre à un nouveau domaine en annonçant que HarmonyOS donnera vie aux systèmes de bord de deux véhicules électriques du contructeur chinois BAIC.

Les modèles Arcfox et Arcfox Alpha S sont le fruit d'un co-développement entre le constructeur automobile et la division automotive de Huawei. L'initiative fait partie d'un effort d'investissement de 1 milliard de dollars consacré aux véhicules électriques et autonomes et confirme son intention de fournir des systèmes de bord aux acteurs du marché mais pas forcément de concevoir un véhicule de A à Z, comme souhaite le faire Xiaomi ces prochaines années.

Huawei veut ainsi se concentrer sur ce qu'il fait de mieux et peut compter sur ses ressources en R&D pour proposer des solutions innovantes, notamment en matière d'intelligence artificielle embarquée dans les véhicules.

Le Nikkei indique que HarmonyOS permettra par exemple de transformer le pare-brise en écran géant pour visionner un film ou tenir une vidéoconférence pendant que le véhicule sera en pilotage automatique et autonome, et permettra des interactions avec des applications, comme sur un smartphone.

Les véhicules Arcfox disposeront de capteurs et d'équipement permettant une conduite autonome de niveau 3 pour commencer. Le point de départ de cette stratégie reste bien sûr l'immense marché chinois mais Huawei ne s'interdit pas de s'ouvrir au reste du monde ultérieurement.