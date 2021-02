HarmonyOS : les premiers smartphones Huawei équipés en avril

Faute de pouvoir utiliser Android avec les services mobiles de Google, le groupe Huawei fait sans en proposant l'alternative de ses propres services HMS. Reste le problème de l'accès aux applications mobiles, perdu avec le blocage du Google Play Store et désormais remplacé par son Huawei App Gallery.

Puisque la situation ne s'améliore décidément pas, le groupe chinois tente de développer son propre écosystème, avec un OS mobile baptisé HarmonyOS (ou HongmengOS en Chine).

L'ensemble est déjà suffisamment avancé pour envisager de commencer à le proposer sur des smartphones de la marque cette année, malgré les critiques selon lesquelles il ne se s'agirait finalement que d'un fork d'Android.

Il sera bientôt possible de juger sur pièces puisque le groupe chinois a annoncé vouloir commencer à proposer HarmonyOS sur des smartphones à partir du mois d'avril 2021, à commencer par le Huawei Mate X2 tout juste annoncé.

La beta de HarmonyOS 2.0 est déjà accessible aux développeurs depuis le mois de décembre 2020 et les dirigeants du groupe ont déjà promis de porter le nouvel OS mobile sur des dizaines de millions de smartphones dès cette année.

Pour commencer, ce sont les modèles haut de gamme de la marque qui seront donc concernés et la série Huawei P50 devrait donc comme prévu être rapidement mise à jour (ou à le proposer nativement) après sa présentation initiale durant le printemps.

HarmonyOS ne devrait pas concerner que les smartphones et l'on retrouvera la plate-forme, ou au moins certaines de ses briques, dans de nombreux appareils IoT et dans des Smart TV, en voulant constituer un ensemble cohérent et connecté.