Huawei : HarmonyOS sera un véritable OS, pas une simple copie d'Android ni iOS

Huawei communique sur HarmonyOS, le système maison de la marque qui sera embarqué sur les prochains smartphones en assurant qu'il ne s'agira pas d'une simple copie d'Android et iOS.

Sanctionné par les USA, Huawei s'est retrouvé privé des services mobiles de Google avec pour conséquence la nécessité de trouver des alternatives sérieuses pour continuer à proposer des terminaux exploitables et séduisants pour les clients.

Une situation qui a poussé la marque à développer son propre système, mais plus que cela, c'est tout un écosystème qui a été créé par la marque.

Et s'il fut un temps question de ne pas trop se brouiller avec Google en évitant de parler du nouvel OS, les sanctions contre la marque n'ont que trop duré et la bascule amorcée amène Huawei à réviser ses positions : désormais la marque chinoise évoque un OS complet, différent des autres et vient même se présenter en concurrent en promettant un système modulaire qui pourrait s'installer chez d'autres fabricants.

Il n'est donc plus question de parler d'HarmonyOS comme une simple alternative aux solutions américaines, mais bel et bien d'un système à part entière qui compte résolument venir jouer des coudes sur le marché du mobile, mais pas que. Puisque c'est là l'avantage d'HarmonyOS, le système est modulaire et peut s'installer sur tous les dispositifs connectés avec aisance : bracelets, montres, téléviseurs, caméras, enceintes intelligentes...

Le développement d'HarmonyOS a été lancé en 2016 mais les discussions chez Huawei datent déjà de 2012 soit bien avant la mise en place des sanctions par les USA.

Huawei annonce qu'HarmonyOS sera installé sur plus de 200 millions d'appareils dans le monde d'ici la fin de l'année. Le très attendu P50 de la marque devrait nous permettre de nous plonger dans HarmonyOS et découvrir ce qu'il en est réellement.