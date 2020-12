Huawei P50 Pro : premier aperçu du prochain smartphone premium

Après la série Mate 40 et malgré les difficultés induites par les restrictions commerciales imposées par les Etats-Unis, Huawei ne désespère de proposer une série Huawei P50 en 2021 exploitant le nouveau SoC Kirin 9000 gravé en 5 nm et se focalisation toujours sur la partie photo mobile.

Le leaker @OnLeaks a encore quelques secrets à révéler avant que l'année ne s'achève et il se propose donc de montrer un premier rendu du futur smartphone Huawei P50 Pro.

On y découvre un appareil mobile doté d'un affichage couvrant la totalité de la face avant et s'incurvant franchement sur les tranches latérales, tandis que les bordures supérieures et inférieures sont réduites au minimum.

La dalle mesurerait 6,6 pouces et s'insère dans un châssis aux dimensions estimées à 159 x 73 mm. On distingue des boutons physiques sur la tranche droite et le double capteur photo avant en angle du P40 Pro, qui intégrait un module de capture des données de profondeur pour la reconnaissance faciale, cède ici la place à un simple poinçon centré pour le capteur selfie, rappelant ce que propose Samsung sur certains de ses modèles premium.

@OnLeaks relève également que le Huawei P50 Pro a abandonné le système de haut-parleur invisible de la génération précédente pour opter pour une grille de haut-parleur standard.

