Huawei aurait finalisé la vente de Honor

Huawei étant freiné par les restrictions commerciales américaines, sa marque fille Honor subit le même sort avec l'effet aggravé de passer au second plan pour la fourniture de composants comme les processeurs mobiles Kirin devenus une denrée rare.

L'une des solutions envisagées est de s'en séparer et il semblerait, selon l'agence Reuters, qu'un accord soit sur le point d'être annoncé, peut-être la semaine prochaine.

Honor cédé en quasi-totalité, entrée en Bourse dans trois ans

Honor serait cédé à un consortium mené par Digital China Group et le gouvernement local de Shenzhen. Reuters évoque désormais une transition à 100 milliards de yuans, soit un peu plus de 15 milliards de dollars, suggérant que c'est finalement l'ensemble des ressources de Honor qui sont concernées et non quelques éléments.

Le choix d'une telle vente serait dicté par le peu d'espoir de changement concernant les restrictions imposées à Huawei, malgré l'élection américaine et l'arrivée d'un nouveau gouvernement.

Honor devrait conserver l'essentiel de ses effectifs à l'issue de la transaction et aura pour objectif d'entrer en Bourse sous trois ans. En sortant du giron de Huawei, la marque devrait sortir du périmètre des sanctions US mais elle va devoir trouver ses propres approvisionnements en composants pour ses smartphones, objets connectés et PC portables.