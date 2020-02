Bon plan Huawei : les smartphones Honor en promotion Honor 10&20 Lite, 9x, mais aussi Honor 20 Pro...

Le bon plan du jour concerne les produits Huawei, et plus particulièrement l'ensemble des smartphones Honor qui sont en promotion grâce à l'opération spéciale Huawei Honor Series de la plateforme Gearbest.

Le smartphone Huawei Honor 10 Lite est équipé de deux capteurs arrière en guise de caméra de 13 Mpx et 2 Mpx, le capteur frontal est de 24 Mpx. Ce smartphone dispose d'un grand écran LCD de 6,21 pouces qui permet une définition de 2340 px x 1080 px, soit 415 ppp.

Le Honor 10 Lite possède 3 Go de RAM et 32 Go d'espace de stockage interne. Ce smartphone est alimenté par une batterie Li-Po de 3400 mAh. De plus, l'Honor 10 Lite possède un capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller votre téléphone plus rapidement, mais aussi un capteur de lumière ambiante. En revanche, il ne dispose pas de l'infrarouge.

Vous retrouverez le Huawei Honor 10 Lite en promotion chez Gearbest à 157 € au lieu de 202 €. La livraison est gratuite.



L'Honor 20 Lite possède trois capteurs photo de 24 Mpx, 8 Mps et 2 Mpx, le capteur frontal est quant à lui de 32 Mpx. L'écran de ce Honor est un écran LCD de 6,2 pouces qui assure une définition de 2340 px x 1080 px.

Ce smartphone 20 Lite possède 4 Go de RAM avec un processeur Kirin 710 de Hisilicon. L'espace de stockage interne est de 128 Go. La batterie du Honor 20 Lite est une Li-ion de 3400 mAh. Comme le Honor 10 Lite, le 20 Lite dispose d'un capteur d'empreinte, d'un capteur de lumière ambiante, mais ne bénéficie pas de l'infrarouge.

L'Honor 20 lite est à 185 € au lieu de 246 € sur la plateforme Gearbest avec la livraison gratuite.

Voici d'autres produits Honor que vous pourrez retrouver sur la plateforme Gearbest :

HUAWEI Honor 7S Code promo: ventes flash Quantité: 200

HUAWEI Honor 8A Code promo: ventes flash Quantité: 200

HUAWEI Honor 9X Code promo: ventes flash Quantité: 200

HUAWEI Y9s Code promo: ventes flash Quantité: 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

Pour rappel, vous retrouverez de nombreux produits Honor en promotion à l'occasion du lancement du site officiel en France comme indiqué dans ce bon plan avec notamment les Honor 20 Pro, Honor Band 5 ou encore l'Honor MagicWatch 2 avec jusqu'à -50%.



Et du côté de Huawei signalons également :



Vous pourrez également retrouver les meilleures promotions du jour (iPhone 11, TV, PC,..) sur différentes marques sur des produits listés Amazon, Cdiscount,... dans notre dernier bon plan.