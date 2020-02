Bon plan Honor : jusqu'à -50% pour l'arrivée en France, Honor 20 / 20 Pro avec Band 5 offert, MagicWatch 2,...

Pour l'ouverture de son nouveau site dédié au marché français, Honor lance une opération promotionnelle HiHonor qui propose des réductions allant jusqu'à -50 % et des cadeaux offerts ! Et vous aurez en plus un code spécial pour les lecteurs de GNT !

Le bon plan de ce vendredi concerne le lancement du site Hi Honor. Honor y propose une multitude de réductions sur un ensemble de produits Honor allant jusqu'à -50 %. Ces offres sont disponibles du 14 février au 21 février 2020.



Commençons par le Honor 20 Pro qui est équipé d'une quadruple caméra totalement novatrice pour vous permettre de réaliser de sublimes photos tel un professionnel. Ce smartphone dispose d'un grand écran de 6,26 pouces avec la technologie HONOR fullview Display, d'un SONY IMX 586.

Le Honor 20 Pro possède 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. Ne tombez jamais en panne de courant grâce à sa batterie de 4000 mAh qui permet une autonomie d'environ une journée et demie pour des appels téléphoniques.

Vous trouverez le smartphone Honor 20 Pro sur le site officiel d'Honor à 449,99 € au lieu de 499,90 € avec en prime un bracelet connecté Honor 5 offert gratuitement ! Et, uniquement pour les lecteurs de GNT, le prix baissera à seulement 403,91 € en utilisant le code de réduction AGNT1 !!!



Poursuivons avec le bracelet connecté Honor Band 5 qui est équipé d'un écran tactile AMOLED de 0,95 pouce, d'une définition de 282 PPI et d'un verre incurvé 2,5D. Vous avez la possibilité de changer le cadran à chaque occasion avec le nouveau store de cadrans HONOR. Cette HONOR Band 5 est étanche jusqu'à 50M même à la piscine.

Ce bracelet est alimenté par une batterie permettant une veille de 14 jours sur une seule charge ou bien 6 jours d'utilisation avec les fonctionnalités de suivi du rythme cardiaque et du sommeil activés.

Le bracelet connecté Honor Band 5 est affiché à 29,90 € sur le site officiel d'Honor, son prix passe à 26,91 € avec la promotion actuelle.





Enfin, la montre connectée Honor MagicWatch 2 est équipée du SoC Kirin A1 et présente un affichage circulaire AMOLED 1,39 pouce pour la version 46mm intégré dans un boîtier circulaire à deux boutons. Vous trouverez également un modèle en 42 mm. Cette montre connectée possède une confortable autonomie de 14 jours.

La MagicWatch 2 affiche les notifications du smartphone tout en permettant de prendre des appels grâce à ses haut-parleurs et micros intégrés. Mais elle est utile également pour le sport avec ses 15 modes sportifs (8 d'extérieur, 7 d'intérieur, dont la natation grâce à son étanchéité 5 ATM). Elle possède également un cardiofréquencemètre optique au dos du boîtier ainsi qu'un module GPS pour un suivi précis des parcours.

La montre connectée MagicWatch 2 d'Honor version 46 mm est disponible au prix officiel de 199,90 €, mais avec 20% de réduction le prix passe à seulement 159,92 €, et diminuera encore à 158,92 € avec le code de réduction AGNT1 réservé à nos lecteurs.





Vous trouverez également d'autres produits disponibles en promotion sur le nouveau site HiHonor :

toutes les promotions étant accessibles sur cette page dédiée.



