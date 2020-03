Huawei Kirin 1020 gravé en 5 nm : production durant l'été, présentation en septembre

Le futur SoC Kirin 1020 gravé en 5 nm sera prêt dans les temps habituels et présenté après l'été.

Après le SoC Kirin 990 5G gravé en 7 nm EUV présent dans les smartphones premium des marques Huawei et Honor viendra le processeur Kirin 1020, cette fois gravé en 5 nm, toujours chez TSMC.

Cette nouvelle finesse de gravure devrait faire solidement progresser les performances tout en maîtrisant la consommation d'énergie. La puce se retrouvera dans les prochains smartphones de référence des deux marques au second semestre et au-delà, dont la série Huawei Mate 40 généralement dévoilée vers octobre.

De source chinoise, le SoC Kirin 1020 aurait été validé et pourra bientôt entrer en production durant l'été et avec des livraisons en volume au mois d'août, avant une présentation de la puce au mois de septembre.

Le calendrier sera donc conforme à celui des années précédentes, à moins que le coronavirus n'y mette son grain de sel entre-temps. Le fondeur TSMC doit lancer la production de masse pour sa technique de gravure en 5 nm durant le printemps avec les premières livraisons sur le troisième trimestre.

Les premiers composants à sortir des chaînes de production seront sans doute les SoC Apple A14 et Kirin 1020 de Huawei. Si l'on en reste sur les dernières rumeurs connues, le Kirin 1020 exploiterait directement des coeurs ARM Cortex-A78 (contre A76 pour le Kirin 990 et A77 du Snapdragon 865 de Qualcomm), pas encore annoncés, lui permettant d'offrir des performances 50% supérieures par rapport à la génération précédente, et une compatibilité 5G.