Huawei Kirin 985 : le nouveau processeur mobile avec modem 5G

La dénomination Kirin 985 avait été évoquée l'an dernier mais c'est finalement un SoC Kirin 990 qui avait été annoncé et qui est présent dans les smartphones haut de gamme de Huawei et Honor.

Pourtant, le SoC Kirin 985 existe bel et bien et trouve place dans le nouveau smartphone Honor 30. Gravé en 7 nm chez TSMC, il correspond à une variante du Kirin 990 5G mais avec l'avantage d'intégrer directement un modem 5G capable de dépasser 1 Gbps en débit descendant.

Offrant un peu moins de puissance que le Kirin 990, sa partie modem serait toutefois adaptée pour fonctionner à haut débit même lorsque l'appareil mobile est en mouvement, comme dans une voiture ou les transports en commun.

Sans pouvoir battre les débits du modem Snapdragon X55 associé au Snapdragon 865 de Qualcomm, ni pouvoir rivaliser sur la 5G mmWave (bandes millimétriques), il offrirait toutefois une plus grande efficience en déplacement et aurait aussi une consommation d'énergie plus faible.

La configuration CPU est octocore avec un coeur puissant, trois coeurs intermédiaires et quatre coeurs économiques. Selon les fuites en benchmark, il s'agirait d'un coeur ARM Cortex-A76 à 2,58 GHz, 3 coeurs ARM Cortex-A76 à 2,4 GHz et 4 coeurs ARM Cortex-A55.

La partie GPU est un ARM Mali-G77 et l'on retourve le NPU dual core pour l'intelligence artificielle et l'ISP optimisé du Kirin 990. Le SoC Kirin 985 devrait aussi permettre de gérer le Dual SIM 5G.

Le Honor 30 est le premier à l'exploiter et il reste à voir s'il trouvera place dans d'autres smartphones chez Huawei et Honor.