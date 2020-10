Huawei livre une liste de 11 smartphones concernés par EMUI 11

Annoncé en septembre et évoqué à nouveau lors de la conférence de Huawei, EMUI 11 sera déployé prochainement, et la marque partage déjà une première liste de terminaux concernés.

Huawei a confirmé le portage d'EMUI 11 sur 11 modèles de smartphones à compter du 10 septembre prochain. Comme toujours, la diffusion sera progressive et devrait s'étaler sur plusieurs mois.

Par ailleurs, il ne s'agit là que d'une première liste, suivront d'autres références ainsi que des modèles issus de la filiale de Huawei, à savoir Honor.

Huawei devrait encore beaucoup communiquer sur sa nouvelle interface dans les semaines qui viennent : la présentation d'EMUI 11 lors de la conférence principalement dédiée au Mate 40 Pro a été succincte, elle ne s'est attardée que sur quelques points clés.

On retrouvera ainsi un mode multitâche assez poussé, la possibilité de configurer intégralement l'écran Always On, mais on retrouvera surtout de nouveaux services maisons comme MeeTime, une foule de nouveaux contrôles gestuels, la nouvelle application Mail clonée sur Gmail, Petal Maps pour la géolocalisation et le guidage ou encore une intégration poussée de Petal Search, le moteur de recherche de Huawei.

Voici donc la liste connue des terminaux qui profiteront d'EMUI 11, notez que la série Mate 40 sera déjà équipée de l'OS dès sa commercialisation ( Il est déjà proposé en précommande chez Huawei avec quelques cadeaux à la clé ) :