Huawei Mate 30 : pas plus de 1% de composants US dans le smartphone 5G

Source : Financial Times

Avec les restrictions commerciales imposées par le gouvernement US, Huawei a sensiblement réduit la présence des composants de fournisseurs US dans ses derniers smartphones.

Les restrictions commerciales décidées par les Etats-Unis pèsent sur Huawei officiellement depuis mai 2019 et viennent d'être reconduites pour une année. Le groupe chinois doit batailler pour trouver des alternatives et réduire l'utilisation de composants issus de fournisseurs US dans ses smartphones.

Dans une analyse des composants du Huawei Mate 30 5G lancé fin 2019 réalisée par Fomalhaut Techno Solutions pour la Nikkei Asian Review, il apparaît que les composants US ne représentent plus que 1% de l'ensemble en valeur, contre 11% environ pour le Huawei Mate 20 Pro (4G) lancé en 2018, avant la mise en place des restrictions.

A l'inverse, les composants d'origine chinoise représentent désormais 42% de l'ensemble en valeur, contre environ 25% pour le Mate 20 Pro un an auparavant, confirmant l'effort de Huawei pour trouver de nouveaux fournisseurs hors d'atteinte des Etats-Unis, renforcer les liens avec les acteurs incontournables ou bien pour les développer en interne si nécessaire.

La firme s'est aussi appuyée sur HiSilicon pour développer des SoC Kirin intégrant un modem 5G, lui donnant un autre avantage par rapport à d'autres fabricants chinois comme Xiaomi, obligés de s'appuyer largement sur les solutions venues des USA via Qualcomm, note le Financial Times.

Tout en se détachant de l'emprise US, Huawei a toujours affirmé vouloir travailler avec les entreprises high-tech nord-américaines, même dans le contexte des restrictions imposant un sévère passage en revue de chaque accord commercial.

Si le fabricant a bien avancé en matière de composants, il reste en revanche beaucoup de travail pour disposer d'une alternative solide du côté de l'OS mobile qui permettrait de se passer d'Android et des services mobiles de Google, notent les analystes.