Le Huawei Mate 40 Pro déjà en tête du classement de DxOMark

Les séries P et Mate de Huawei ont tendance à truster rapidement le top du classement des photophones de DxOMark et l'arrivée de la série Mate 40 ne fait pas exception à la règle.

Avec 136 points obtenus dans les tests, le Huawei Mate 40 Pro devient la nouvelle référence, devant le Xiaomi Mi 10 Ultra et ses 133 points et le Huawei P40 Pro et ses 132 points.

Tout en notant que la configuration photo reste proche de celle du Huawei P40 Pro, le nouveau modèle s'offre des sous-scores de 140 en photo (un record) et 116 en vidéo. Il reprend le même capteur principal de 50 megapixels avec ouverture f/1,9 et s'accompagne d'un ultra grand angle 20 megapixels et d'un capteur 12 megapixels pour le zoom.

DxOMark salue la maîtrise du HDR, même en faible luminosité, mais aussi l'équilibrage des paramètres pour conserver un bon niveau de détail tout en limitant le bruit.

L'effet bokeh est également de mieux en mieux réalisé et en particulier dans les scénarios compliqués (découpage de la chevelure, par exemple), là où beaucoup d'autres fabricants perdent des points avec des résultats moins convaincants.

Le Huawei Mate 40 Pro s'en sort bien en zoom mais n'est pas le meilleur de sa catégorie, pour des questions d'autofocus pas toujours précis et d'angle de vue plus étroit que d'autres modèles exploitant des capteurs dédiés supplémentaires.

On a donc au final affaire à un excellent photophone avec peu de faiblesses et qui reste une référence pour la photo mobile en basse luminosité.