Huawei Mate 40 : lancement confirmé le 22 octobre

On connait désormais la date de lancement de la série Huawei Mate 40 qui intégrera le dernier SoC Kirin gravé en 5 nm.

On savait que le groupe Huawei ne renoncerait pas au lancement de sa série de smartphones de référence Mate 40 malgré les sanctions commerciales imposées par les Etats-Unis et que le lancement interviendrait en octobre.

La date précise a été dévoilée sur le réseau social Weibo et pointe à la date du 22 octobre 2020. Pas moins de quatre variantes pourraient être dévoilées : Huawei Mate 40, Huawei Mate 40 Pro, Huawei Mate 40 Pro+ et Porsche Design Huawei Mate 40 RS.

Les smartphones embarqueront un nouveau SoC Kirin gravé pour la première fois en 5 nm et proposant toujours un affichage incurvé sur les tranches et un groupement de capteurs photo avec module principal de 50 megapixels réunis dans un cercle au dos des appareils mobiles.

On devrait également trouver la surcouche EMUI 11 avec les services HMS (Huawei Mobile Services) au lieu de ceux de Google, ainsi qu'une charge rapide 66W SuperCharge. Le rafraîchissement d'écran devrait passer à 90 Hz sur le Mate 40 et à 120 Hz sur les variantes les plus haut de gamme, avec toujours un affichage OLED marqué d'un poinçon pour le capteur photo avant.