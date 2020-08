Huawei Mate 40 : trois modèles à écran 90 Hz

On sait déjà que le Huawei Mate 40 sera l'occasion pour la marque d'introduire sur le marche son nouveau SoC Kirin 1000, qui sera également le dernier à être produit par HiSilicon en partenariat avec TSMC suite aux restrictions américaines...

Le Mate 40 a ainsi récemment obtenu la certification de la TENAA pour sa commercialisation, et on devrait ainsi retrouver trois variantes de l'appareil : Mate 40, Mate 40 Pro et Mate 40 Pro+, tous étant compatibles 5G.

On sait par ailleurs que les smartphones seront dotés d'un écran de 6,5 pouces Full HD+ avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Il semble que Huawei ne voit pas de vraie utilité à booster les écrans jusqu'à 120 Hz, d'autant que cela implique également une surconsommation électrique. On devrait retrouver le fameux écran waterfall avec des bordures très incurvées.

Le Mate 40 sera doté d'une dalle fabriquée par BOE China tandis que les deux modèles plus haut de gamme seront équipés de dalles OLED fabriquées par Samsung et LG. Enfin, on apprend que Huawei aurait décidé de faire dez concessions sur le prix de ses appareils : ils seront moins chers que le Mate 30 à sa sortie, l'objectif étant d'encourager un peu plus les utilisateurs à adopter ses appareils pointés du doigt pour l'absence des services mobiles de Google.