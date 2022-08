Huawei Mate 50 : le retour du flagship début septembre

Avant d'être stoppé par les sanctions commerciales américaines, le groupe chinois Huawei avait l'habitude de lancer deux grandes séries de smartphones annuellemnt : les Huawei P se focalisant sur la qualité photo en début d'année et les Huawei Mate mettant l'accent sur la puissance (souvent avec des SoC de nouvelle génération) au second semestre.

Le contexte géopolitique puis la pandémie de coronavirus ont pertubé ce programme et la série Mate n'a plus donné signe de vie depuis les Mate 40 lancés fin 2020. Les choses vont changer avec l'arrivée d'une gamme Huawei Mate 50 prévue pour le 6 septembre et qui va remettre en selle la série de flagships de fin d'année.

Teaser de la série Huawei Mate 50

Pas moins de quatre modèles seraient prévus : Mate 50, Mate 50e, Mate 50 Pro et Mate 50 RS Edition, et leurs caractéristiques font encore l'objet de spéculations chez les leakers.

Des SoC récents mais limités à la 4G, HarmonyOS 3.0 probable

Il y a la difficile question du SoC, alors que Huawei ne peut plus concevoir ses propres puces et peinent à trouver des alternatives, et les rumeurs tendent vers la présence d'un SoC Snapdragon 888 ou Snapdragon 8 Gen 1 toujours limité à une variante 4G pour le Mate 50 et à un Snapdragon 778G également 4G pour le Mate 50e. Le Mate 50 Pro hériterait pour sa part d'un SoC Kirin 9000S.

Huawei Mate 40 lancé fin 2020

L'affichage miserait sur la technologie OLED et les dalles fournies par le chinois BOE, avec des rafraîchissements jusqu'à 120 Hz. La partie photo pourrait s'appuyer quant à elle sur des capteurs Sony IMX766 de 50 megapixels, que l'on retrouve un peu partout sur le milieu et le haut de gamme, voire sur le nouveau capteur IMX800.

Des combinaisons multicapteurs sont attendues pour faire honneur au positionnement premium des smartphones. Il est possible que la série Mate 50 se dote rapidement du nouvel OS mobile HarmonyOS 3.0 qui tente toujours de faire oublier Android.