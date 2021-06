Pas de smartphones Huawei Mate 50 cette année ?

Ces dernières années, le groupe Huawei a lancé une série Huawei Mate sur le second semestre en lui intégrant ses nouvelles technologies et notamment un nouveau SoC Kirin puis une série P reprenant une partie des atouts du Mate tout en se concentrant sur la qualité photographique.

Avec les restrictions imposées par les Etats-Unis, le développement de nouveaux SoC Kirin est compromis et l'approvisionnement même en composants pour smartphones est devenu difficile.

Huawei Mate 40

Plus question non plus d'utiliser le système Android et les services GMS (Google Mobile Services), ce qui oblige Huawei à proposer son propre système HarmonyOS et à rebâtir tout un écosystème.

Si le groupe doit présenter une série de smartphones Huawei P50 (toujours pas complètement officialisée), il semble que la firme fasse l'impasse sur la série Mate 50 qui aurait dû être présentée en fin d'année.

L'hypothèse initiale était que Huawei lance la gamme avec un volume limité et uniquement en Chine mais les dernières rumeurs évoquent un abandon pur et simple.

La série Huawei P50 serait alors plus nettement mise en avant comme la gamme de référence du fabricant cette année, d'où peut-être aussi une présentation décalée à l'été.