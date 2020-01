Huawei Mate X : 100 000 smartphones avec écran pliable écoulés par mois ?

Source : The Verge

Alors que Samsung revendique plusieurs centaines de milliers de Galaxy Fold écoulés depuis son lancement en septembre dernier, le groupe Huawei ne veut être en reste avec son propre modèle Mate X doté d'un affichage pliable.

Même si ce dernier n'a été lancé qu'en novembre 2019 et seulement sur le marché chinois à un tarif dépassant les 2000 dollars, son fabricant affirme qu'il s'écoule à un solide rythme de 100 000 unités par mois.

Huawei aurait donc en principe déjà écoulé 200 000 unités de son smartphone, même si cette valeur est mise en doute par les observateurs, au vu du faible nombre de références dans les forums et sur le site officiel de la marque.

Il est possible que le chiffre avancé soit celui des livraisons aux canaux de distribution mais pas forcément des ventes aux consommateurs finaux. Huawei a tout de même confirmé le lancement du Mate X dans une version aux caractéristiques remises à jour à l'international en 2020 et le groupe prépare sans doute une suite plus tard dans l'année.

Le Huawei Mate X 2 changera-t-il de format pour l'occasion ? Cela reste plausible mais les détails sont encore trop minces pour le confirmer.