Huawei Mate X2 : le smartphone avec écran pliable et charge rapide 66W

Pionnier sur le segment des smartphones dotés d'un écran souple pouvant se replier, le groupe Huawei devrait bientôt donner une suite aux modèles Mate X et Mate XS lancés depuis 2019.

Le Huawei Mate X2 pourrait cette fois disposer d'un affichage se repliant vers l'intérieur comme un livre, d'un affichage externe secondaire et embarquer un SoC Kirin 9000 gravé en 5 nm. La production de l'affichage aurait déjà démarré et le smartphone a été repéré sur le site de la WiFi Alliance pour sa certification.

Rendu supposé du Huawei Mate X2

En attendant une annonce officielle qui ne devrait plus tarder, c'est sur le site de l'organisme chinois de certification CCC que l'appareil livre une autre information : il sera doté d'une charge rapide 66W, comme la récente série Mate 40.

La compatibilité 5G sera logiquement assurée avec le SoC de dernière génération, avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage interne, et le smartphone devrait embarquer quatre modules photo avec ultra grand angle et zoom optique.

Le Huawei Mate X2 pourrait embarquer Android 10 (sans services GMS) et la surcouche EMUI 11 pour commencer, avant une migration ultérieure vers Android 11.