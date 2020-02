Huawei Mate XS : le même à l'extérieur, du changement à l'intérieur et de la 5G

Le groupe Huawei a fait partie des premiers acteurs à proposer un smartphone avec un affichage pliable. Le Mate X, commercialisé uniquement en Chine, fait le choix d'un affichage se repliant en deux mais dont l'écran souple est sur la face externe, à l'inverse du Galaxy Fold.

La firme avait annoncé en octobre dernier vouloir lui donner une suite avec le Mate XS qui se dévoile maintenant et aurait dû être présenté pour le salon MWC 2020 de Barcelone, annulé pour cause de coronvirus.

Le Huawei Mate XS est essentiellement une évolution mineure du Mate X qui permet de mettre à jour ses composants. On retrouve donc le même design avec l'affichage pliable sur la face externe de l'appareil, et toujours avec un substrat plastique protégeant l'écran souple pouvant passer de 6,6" à 8" et passer ainsi d'un format de smartphone à celui de tablette.

Le fabricant précise tout de même que l'écran profite d'une nouvelle composition en quatre couches dont une de polymère servant d'amortisseur et censé rendre l'affichage plus robuste.

La charnière a également été revue par rapport au Mate X pour offrir une plus grande durabilité. Le lecteur d'empreintes n'est pas situé sous l'écran mais sur la tranche, au niveau du bouton d'alimentation.

A bord, le SoC Kirin 980 du modèle original est remplacé par le plus récent Kirin 990 qui apporte en outre une compatibilité 5G. Il propose 8 Go de RAM et 512 Go de stockage en UFS 3.0.

On trouvera un triple capteur photo 40 / 16 / 8 megapixels auquel s'ajoute un capteur 3D ToF pour la mesure de profondeur, avec zoom optique x3, ultra grand angle, mode macro à 2,5 cm et stabilisation OIS et AIS (assistée par IA).

Le Huawei Mate XS embarque une batterie de 4500 mAh avec charge rapide 55W. On notera que si le précédent modèle accueillait les services mobiles de Google, ce ne sera plus le cas de celui-ci qui passera aux services HMS (Huawei Mobile Services).

Cela n'empêche pas Huawei d'espérer le commercialiser à l'international, et donc convaincre les consommateurs de passer à ses services mobiles. Le smartphone sera disponible à partir du mois de mars 2020 pour un tarif encore très conséquent de 2499 €.

Contrairement à Samsung qui étoffe sa gamme avec le Galaxy Z Flip au format clapet et proposé bien moins cher que le Galaxy Fold (avec quelques concessions dans la fiche technique), Huawei propose ainsi un successeur ou une version finalisée de son smartphone avec écran pliable qui profite de caractéristiques remises au goût du jour.