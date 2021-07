PC portable Huawei MateBook D 14, répéteur TP-Link RE650 et aspirateur Dyson V11 Outsize : les TOP 3 promos !

Commençons par le PC portable de chez Huawei, le MateBook D 14, vendu sur le site d’Amazon pour moins de 800 €. C’est un ultraportable de 14", d’une épaisseur de 15,9 mm pour un poids de 1,38 kg. Son écran affiche une résolution de 1920 x 1080 pixels.

Combiné à un disque dur SSD de 512 Go et 16 Go de RAM, le processeur Intel Core i7 vous fera profiter d’un temps de réponse ultra rapide. Le MateBook D 14 est aussi équipé d’une carte graphique GeForce MX250 permettant de jouer à des jeux légers (Leagues of Legends,...).

Du point de vue de l’autonomie, il tiendra environ 10 heures et bénéficie d'une charge rapide grâce à son chargeur 65 W.

Vous trouverez le PC portable Huawei MateBook D 14 au prix réduit de 800 € au lieu de 1149 € sur Amazon avec la livraison gratuite.



Passons ensuite au répéteur WiFi TP-Link RE650 qui bénéficie d’une réduction de 55 %. Son design épuré, de couleur blanche et souligné par des touches de bleu pourra se fondre dans toutes les maisons.

Le répéteur est équipé de 4 antennes, permettant une couverture WiFi jusqu’à 200 m² et pouvant aussi accueillir 25 appareils. Il présente aussi un port Ethernet gigabit.

Il est compatible avec toutes les boxs internet et peut offrir en WiFi une bande passante allant jusqu’à 800 Mbps et grâce à la technologie Dual Band High Speed, le répéteur offre une connexion stable et performante, idéal pour les jeux ou du streaming.

Vous trouverez le répéteur WiFi TP-Link RE650 au prix de 58 € au lieu de 129 € sur Amazon avec la livraison gratuite.





Terminons enfin avec l’aspirateur balai Dyson V11 Outsize avec sa station d’accueil qui bénéficie chez Cdiscount d’une très belle réduction.

Il se distingue des autres aspirateurs balais par la taille énorme de son réservoir à poussières qui est de 2 litres (0,76 l pour le V11) pour un total de 3,5 kg. Il est équipé d’un écran LCD afin d’afficher l’autonomie ou de choisir la puissance d’aspiration.

D’ailleurs son autonomie moyenne est de 60 minutes. Il est également fourni avec plusieurs accessoires tels que la station d’accueil ou plusieurs brosses comme une pour le matelas ou encore un adaptateur pour les surfaces en hauteur.

Vous pourrez trouver l’aspirateur balai Dyson V11 Outsize au prix réduit de 600 € au lieu de 824 € sur Cdiscount avec la livraison gratuite.



N’hésitez pas à aller voir nos autres bons plans comme les promos du jour chez AliExpress avec le Xiaomi Redmi Note 9 par exemple ou encore le forfait NRJ Mobile 70 Go à moins de 9 € par mois.