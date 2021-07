Xiaomi Redmi Note 9 et Honor Earbuds 2 Lite à prix fortement réduits, mais aussi…

Le smartphone Redmi Note 9 est le téléphone le plus abordable de chez Xiaomi. Son design est soigné pour un poids de 199 g. On y trouve un écran LCD de 6,53 pouces avec une définition de 2340 pixels x 1080 pixels et sa fréquence d’affichage est de 60 Hz.

Le Redmi Note 9 est propulsé par le processeur Helio G85 avec 3 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage interne, extensible via microSD.

On peut observer à l’arrière du téléphone, 4 capteurs photo dont le module principal étant de 48 mégapixels et 8 mp + 2 x 2 mp pour les autres. En facade, le smartphone est équipé d’un capteur photo de 13 mp.

Le Redmi Note 9 est alimenté par une grande batterie de 5020 mAh pour une autonomie de quasiment 24 heures, avec une charge d’environ deux heures grâce à son chargeur 18 W.

AliExpress propose le smartphone Redmi Note 9 3+64Go au prix réduit de 120 € au lieu de 199 €, avec le code SDFRC43. La livraison est gratuite depuis la France.





Quant aux Honor Earbuds 2 Lite, ce sont des écouteurs intra-auriculaires blancs avec une tige facilitant le maintien sur l’oreille. Ils sont fournis avec leur boite de rangement d’une dimension de 45,5 x 61,2 x 24,35 mm.

Les écouteurs sont équipés d’une surface tactile afin de contrôler sa musique ou ses appels. Les Earbuds 2 Lite sont compatible Bluetooth 5.2 et d’une fonction de réducteur de bruit.

Côté autonomie, le boitier est équipé d’une batterie de 410 mAh et celle des écouteurs est de 55 mAh. Ce qui permet une autonomie de 10 heures maximum et environ 30 minutes pour qu’il se rechargent dans leur boitier.

Les Honor Earbuds 2 sont au prix de 59 € au lieu de 100 € avec le code 05EARBUDS. La livraison est gratuite depuis la France.



D’autres bons plans sont proposés par AliExpress depuis l’Europe :

Aspirateur balai Dreame T30 à 357 € au lieu de 460 € avec le code FRJUI030 (France)

Ventilateur Xiaomi Mijia Fan 2 Lite à 504 € au lieu de 111 € avec le code REMISE3 (Belgique)

Xiaomi Mijia Fan 2 Lite à 504 € au lieu de 111 € avec le code REMISE3 (Belgique) Dream Maker à 81 € au lieu de 119 € avec le code REMISE3 (France)

