-450 € sur le PC/tablette HUAWEI MateBook E (!) avec notre sélection du jour (TV, son, clavier...)

Aujourd'hui, nous mettons en avant le PC portable/ tablette HUAWEI MateBook E qui profite d'une très belle réduction sur le site de HUAWEI.

Il est pourvu d’un écran de 12,6 pouces avec une définition de 2560 x 1600 pixels. L'ordinateur portable est propulsé par le processeur Intel Core i5-1130G7 accompagné de 168 Go de RAM et de 512 Go d’espace disque en SSD.

Le MateBook E est ultra fin (7,99 mm) avec un poids de 709 g, il est équipé de deux ports USB 2 et de deux ports USB 3. Enfin, il est doté d'un chargeur USB de 65 W capable de recharger 53 % de la batterie en 30 minutes.

Le PC portable Huawei MateBook E est au prix de 850 € au lieu de 1300 € avec la livraison gratuite.



Voici notre sélection des meilleurs bons plans de la journée :

PC portable

MSI Modern 15 A5M-213FR à 550 € (15,6", R5, 8 Go RAM, 512 Go SSD)





TV

Écran PC

Son

Casque sans fil Pulse 3D PS5 à 93 € (Amazon)





Souris

Clavier

Accessoire PC

Tablette tactile

Montre connectée

Divers



Sur notre site, vous pouvez trouver d'autres bons plans comme les prix de folie sur l'iPad 2021 mais aussi les caméra TP-Link Tapo, TV LG OLE, enceinte JBL et volant Logitech ou encore préparez la coupe du monde de football chez Cdiscount avec des promos sur les TV, le son...