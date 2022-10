Prix de folie sur l'iPad 2021 mais aussi les caméra TP-Link Tapo, TV LG OLE, enceinte JBL et volant Logitech

Commençons notre top 5 avec la caméra de sécurité TP-Link Tapo qui profite de 50 % de réduction sur Amazon.

Elle permet d'enregistrer des vidéos avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Il est possible de la connecter en Wi-Fi pour capturer chaque détail avec un mouvement horizontal de 360° et vertical de 114°. De plus, elle est capable de détecter le passage de personnes et de vous envoyer des alertes en temps réel. Il est possible aussi de régler la détection pour éviter d'avoir de fausses alertes.

La caméra peut surveiller jusqu'à 10 mètres de distance même dans l'obscurité la plus totale. Il est possible d'enregistrer les données en local ou de profiter d'un cloud avec 30 jours offerts. Pour finir, vous pouvez activer le mode vie privée qui ferme physiquement l'objectif pour renforcer la sécurité de votre intimité.

Sur le site d'Amazon, la caméra de sécurité TP-Link Tapo est au prix de 25 € au lieu de 50 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec la TV LG OLED48A26LA qui est en promotion sur Rueducommerce.

Elle embarque une dalle OLED ultra haute définition de 46 pouces pour une définition de 3840 x 2160 pixels. Au niveau de la connectique, nous notons la présence d'un port Ethernet, de deux ports USB et de trois ports HDMI. De plus, elle est compatible Bluetooth et Wi-Fi.

La TV LG OLED48A26LA est pourvue d'une interface logicielle Smart TV WebOS 6.0. Elle est dotée d’un processeur Quad Core. Il est aussi possible de commander la télévision avec la voix grâce à Alexa ou Google Assistant.

La TV LG OLED48A26LA est au prix de 699 € au lieu de 999 € sur le site de Rueducommerce avec la livraison gratuite.



Poursuivons avec l’enceinte JBL Charge 3 qui est à prix réduit sur le site d'Amazon.

Elle affiche un très beau design passe-partout qui vous accompagnera même sur le bord d’une piscine ou à la plage grâce à son étanchéité IPX7. L'enceinte peut prendre en charge jusqu'à 3 smartphones ou tablettes et diffuser un puissant son stéréo. La JBL Charge 3 est dotée d'une batterie de 6 Ah permettant 20 heures d’écoute non-stop. Il ne vous faudra que 4 heures et demie pour la recharger.

Sur Amazon, l’enceinte JBL Charge 3 est au prix de 100 € au lieu de 199 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant au pack gaming volant et pédales Logitech G923 Trueforce qui profite d'une belle réduction sur le site de la Fnac.

Le volant vous offre un double embrayage programmable. Il offre également un retour de force révolutionnaire avec la technologie TrueForce. Il dispose d'un contrôle du moteur en boucle fermée qui permet d'améliorer le réalisme de votre expérience de jeu. Il présente des compte-tours intégrés. De plus, vous profitez d'un freinage progressif avec une pédale et un ressort qui contribue à faire ressentir plus de réactivité.

Sur le site d'Amazon, le pack gaming volant et pédale Logitech G923 Trueforce est au prix de 270 € au lieu de 350 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec la tablette tactile Apple iPad 2021 qui profite de 18 % de réduction sur Amazon.

Cette dernière affiche un écran Rétina de 10,2 pouces avec la technologie True Tone. Elle intègre également la puce A13 Bionic avec Neural Engine et 64 Go d'espace de stockage. L'iPad est doté à l'arrière, d'un capteur de 8 MP et à l'avant de 12 MP. La tablette est compatible Bluetooth et WiFi. Sa batterie vous offre jusqu'à 10 heures d'autonomie avec un connecteur Lightning.

Sur Amazon, la tablette tactile Apple iPad 2021 est au prix de 360 € au lieu de 439 € avec la livraison gratuite.



